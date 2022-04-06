شكرا لقرائتكم خبر عن 50.6 مليون يورو لتنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ممثلي فريقPMC لإدارة مشروع برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط، لمناقشة أعمال البدء في تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط، والتنسيق للقيام بأعمال الدعم الفني والتصميم والإشراف علي تنفيذ المشروعات، طبقا لاتفاقيات التعاون مع شركاء التنمية الأوربيين ومن بينها (بنك التعمير الألمانيKFW ــ الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ــ بنك الاستثمار الأوربيEIB ــ المفوضية الأوربيةEU ــ وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO).

وناقش فريقPMC لإدارة المشروع وفريق المكتب الاستشاري Dorsch Consultants فاعليات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان الملائمة البيئية وتلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بمختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا) كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)والممول من شركاء التنمية الأوروبيين.

وأكد اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن مشروع برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني (IWSP2)خصص قيمة تقديرية لتحسين الخدمات وتنفيذ المشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط بمبلغ قدره 50.6 مليون يورو.

جاء ذلك فى حضور كلا من السيد أندريس بورمان مدير فريق عمل PMC ، والمهندس ماجد رضا نائب مدير فريق عمل PMC، والمهندس أسامة يونس خبير الصرف الصحي الدولي بفريق عمل PMC، وممثلي فريق المكتب الاستشاري Dorsch Consultants والذي يضم السيد نيل كمبل رئيس فريق العمل، والسيد ألان براون خبير الصيانة والتشغيل، والسيدة ناتشا سيم المنسق الفني بالفريق، والسيد أيمن خليفة نائب رئيس فريق عمل التصميم، والسيد عمر سالم نائب رئيس فريق العمل.