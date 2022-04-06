شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قانون الترخيص لوزير البترول فى التعاقد للبحث عن الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 52 مكرر ( ي ) في 4 يناير سنة 2022 القانون رقم 165 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي الواقعة بین خطى عرض 22 درجة جنوبا 23, 03 درجة شمالاً ومن البحر الأحمر شرقا إلى وادى النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع ).

كما نشرت الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية فى العدد 52 مكرر ( ن ) في 4 يناير سنة 2022 قانون رقم 169 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة البرامية بالصحراء الشرقية (ج .م.ع).

ونشرت الجريدة الرسمية فى العدد 52 مكرر ( م ) في 4 يناير سنة 2022 قانون رقم 168 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة عتود بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع ) .

ونشرت الجريدة الرسمية فى العدد52مكرر (ل ) فى4يناير سنة ٢٠٢٢ قانون رقم 167 لسنة ٢٠٢١ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية ( ج . م . ع ).

كما نشرت الجريدة الرسمية فى العدد ٥٢ مكرر ( ك ) في 4 يناير سنة ٢٠٢٢ قانون رقم 166 لسنة ٢٠٢١ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة جبل إيقات – جبل الجرف - جبل مسیح - جبل علبة – منطقة أسوان بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع).

ونشرت الجريدة الرسمية فى العدد ٥٢ مكرر ( ط ) في 4 يناير سنة ٢٠٢٢ قانون رقم 164 لسنة ٢٠٢١ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع ).