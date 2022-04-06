شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق رغم استمرار الطلب المرتفع خامس أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن في الأسواق تراجع طفيف لتسجل مستويات 42 جنيها للكيلو، مع تراجع الأسعار في المزارع إلى مستويات 36 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء مقابل 38 جنيها، وذلك في استمرار ارتفاع الطلب المحلي مع قدوم شهر رمضان بحسب شعبة الدواجن بغرفة الجيزة.

أسعار الدواجن في مصر

كتكوت ساسو 3.5 جنيه

كتكوت بلدى 3 جنيهات

كتكوت هجين 3 جنيهات

كتكوت فيومى 3 جنيهات

بط مولر 10 جنيهات

بط مسكوفى 9 جنيهات

بط بيور 8 جنيهات

وفي ذات السياق، تراجع سعر البيض الأبيض لتسجل 49.5 جنيه للكرتونة في الجملة، وبلغ سعر البيض البلدي 57 جنيها للكرتونة و بلغ سعر البيض الأحمر 53.5 جنيه في المزرعة، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر النهائي للمستهلك مختلف.