شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. المؤشر نيكي يسجل أكبر تراجع خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ خسر نيكي 1.58 بالمئة ليغلق عند 27350.30 نقطة

سجل المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء أكبر تراجع في نحو أربعة أسابيع، واقتفى أثر وول ستريت إذ أدت تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لزيادة احتمالات رفع أكبر لأسعار الفائدة وأججت مخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي.

وخسر نيكي 1.58 بالمئة ليغلق عند 27350.30 نقطة مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 11 مارس آذار.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 بالمئة إلى 1922.91 نقطة.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الليلة الماضية متأثرة بخسائر لأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو الأخرى بعدما قالت لايل برينارد، وهي من أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، إنها تتوقع تخفيضات سريعة في الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى جانب زيادات في أسعار الفائدة الرئيسية.

وكان سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق الأكثر ضغطا على نيكي إذ تراجع 3.63 بالمئة تلاه سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار التكنولوجي الذي انخفض 2.81 بالمئة. وخسر سهم دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 3.52 بالمئة.

وكان قطاع التكرير الوحيد الذي ارتفع بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث تقدم 1.35 بالمئة.

وارتفع سهم كوزمو إنيرجي 13.44 بالمئة بعد أن حصل صندوق مدعوم من المستثمر يوشياكي موراكامي على حصة 5.81 بالمئة في شركة استيراد وتكرير النفط الخام.