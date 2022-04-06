شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 ٪ وارتفاع للدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد زيادة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام في أعقاب تصريحات عن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومع استمرار الحذر لدى المتعاملين ترقبا لإعلان تفاصيل أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1918.74 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1923.10 دولار للأوقية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أعوام.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 964.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2242.04 دولار للأوقية.