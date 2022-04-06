شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الخليج 365 نشر آخر تحديث في أسعار اللحوم، وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث يصل سعر اللحوم البقري بلدي إلى 155 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب المنطقة.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 145 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح ما بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 85 إلى 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 60 جنيها إلى 97 جنيها.