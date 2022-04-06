شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك عضوا بمجلس إدارة تويتر بعدما أصبح المساهم الأكبر بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تويتر يإنها ستعين إيلون ماسك المساهم الأكبر ورئيس شركة تسلا في مجلس إدارتها ، بعد يوم من كشف الملياردير عن حصة كبيرة في شركة التواصل الاجتماعي، وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تعيين ماسك في مجلس إدارة تويتر ينهي احتمالية استحواذه على الشركة أو زيادة حصته فيها عن 14.9% خلال فترة عضوية المجلس.

وقالت الشركة في بيان إن ماسك لا يمكنه امتلاك أكثر من 14.9٪ من الأسهم العادية في تويتر سواء كمساهم فردي أو كعضو في مجموعة طالما أنه مدير تويتر، وقال أغراوال في تغريدة: "أنا متحمس لمشاركة أننا عيّننا إيلون ماسك في مجلس إدارتنا"، "إنه مؤمن شغوف وناقد شديد للخدمة وهو بالضبط ما نحتاجه فيTwitter وفي غرفة الاجتماعات ، لجعلنا أقوى على المدى الطويل."

وردًا على ذلك، غرد ماسك: "نتطلع إلى العمل مع Parag & Twitter board لإجراء تحسينات كبيرة على Twitter في الأشهر المقبلة"، وانتقد ماسك ، الذي يطلق على نفسه المطلق لحرية التعبير ، منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها ، وأجرى مؤخرًا استطلاعًا على تويتر يسأل المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن المنصة تلتزم بمبدأ حرية التعبير.

وبعد الكشف عن حصته يوم الاثنين، طرح ماسك استطلاعًا آخر على تويتر يسأل المستخدمين عما إذا كانوا يريدون زر تعديل ، وهي ميزة طال انتظارها تعمل عليها منصة التواصل الاجتماعي.

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 6٪ في التعاملات قبل جرس الافتتاح ، بعد أن أغلقت فوق 27٪ يوم الاثنين، وأصدر ماسك ، وهو مستخدم غزير لتويتر ، عددًا من الإعلانات إلى أكثر من 80 مليون متابع على منصة وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك نيته جعل Tesla خاصًا مما أوقعه في مشكلة مع لجنة الأمن والتبادل الأمريكية.