شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري لمواد البناء: صادرات السيراميك 26 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات مصر من السيراميك تراجع بنسبة 16% لتسجل 26 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي فبراير 2022، مقابل 31 مليون دولار في أول شهرين من العام الماضي، وفق التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات.

وكشف تقرير المجلس، أن ليبيا تصدرت الدول المستوردة سيراميك من مصر، لتسجل 8.642 مليون دولار مقابل 9.134 مليون دولار بتراجع 5%، وتراجعت صادرات السيراميك إلي الأردن لتسجل 2.929 مليون دولار مقابل 5.239 مليون دولار بتراجع 44%.

كما انخفضت الصادرات المصرية إلي الجمهورية اليمنية بنسبة 34% لتسجل 2.755 مليون دولار مقابل 4.204 مليون دولار ، وسجلت الصادرات إلي السعودية 2.408 مليون دولار، مقابل 3.190 مليون دولار بمعدل تراجع 25%.

وارتفعت الصادرات المصرية إلي فلسطين لتسجل 2.034 مليون دولار اول شهرين من العام الحالي، مقابل 409 ألف دولار بنسبة زيادة 397%، وارتفعت الصادرات إلي لبنان لتسجل 4.69 مليون دولار مقابل 407 ألف دولار بزيادة 261%.