شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات النحاس 45 % لتسجل 62 مليون دولار أول شهرين من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات النحاس ومصنعاته بنسبة 45% لتسجل 62 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي فبراير 2022 مقابل 43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت السعودية الدول المستوردة من مصر لتسجل 36.342 مليون دولار اول شهرين من 2022 مقابل 0.963 مليون دولار بمعدل ارتفاع 3675% وبلغت الصادرات إلي لبنان لتسجل 6.689 مليون دولار مقابل 4.338 مليون دولار بزيادة 54%، وبلغت الصادرات إلي الصين 5.240 مليون دولار مقابل 3.417 مليون دولار بزيادة 53%.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية.

وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)

وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.