شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى لمواد البناء: 104 مليون دولار صادرات الأسمنت خلال يناير وفبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات مصر من الأسمنت سجلت 142% لتسجل 104 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي فبراير 2022 مقابل 43 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، أن غانا أكبر الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 23.296 مليون دولار مقابل 2.614 مليون دولار بمعدل ارتفاع 791% ، وقفزت الصادرات إلي ساحل العاج لتسجل 10.812 مليون دولار مقابل 29 ألف دولار بزيادة غير مسبوقة.

وارتفعت صادرات الأسمنت إلي السنغال لتسجل 7.338 مليون دولار مقابل 34 ألف دولار فقط، وارتفعت الصادرات إلي موريتانيا لتسجل 3.216 مليون دولار مقابل 1.507 مليون دولار بزيادة 113%.

وتراجعت صادرات الأسمنت إلي السوق الليبي لتسجل 8.312 مليون دولار اول شهرين من 2022 مقابل 9.405 مليون دولار بتراجع 12%، كما هبطت الصادرات إلي أوغندا لتسجل 4.372 مليون دولار مقابل 6.901 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 37%.