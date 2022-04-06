أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 5-4-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 5-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.951 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، النعيم القابضة للاستثمارات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، النعيم القابضة للاستثمارات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 6.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.951 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.951 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 220.1 مليون ورقة مالية بقيمة 781.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.33%، والعرب على 13.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 50.1 مليون جنيه، 563.2 ألف جنيه، 89.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 32.4 مليون جنيه، 91.5 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 11380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1961 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13907 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4536 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2934 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 4338 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1171 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 83 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 850 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العام للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 85.2 ألف سهم، 150 سهم، 14.8 ألف سهم، 72 ألف سهم، 90.4 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 67958 سهم، 1500 سهم، 425 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينةأعلنت 9 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصر بني سويف للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 20 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.33% من أسهم رأس المال، والثانية 670 ألف سهم، والثالثة 263.3 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.5% من أسهم رأس المال، والرابعة 140 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.1789% من أسهم رأس المال. أسهم خزينةأعلنت 9 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصر بني سويف للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 20 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.33% من أسهم رأس المال، والثانية 670 ألف سهم، والثالثة 263.3 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.5% من أسهم رأس المال، والرابعة 140 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.1789% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الخامسة 140 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.4 مليون سهم، واشترت السادسة 140 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.32%، واشترت السابعة 480 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.22%، واشترت الثامنة 280 ألف سهم، واشترت التاسعة 616.6 ألف سهم.



دومتي أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، موافقة مجلس إدارة بعد تجنيب أصوات كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بهم، وقصر التصويت على أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين الموافقة على السماح لشركة Expedition Investments راغبة الشراء بالقيام بالفحص المالي والقانوني النافي للجهالة. دومتي أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، موافقة مجلس إدارة بعد تجنيب أصوات كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بهم، وقصر التصويت على أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين الموافقة على السماح لشركة Expedition Investments راغبة الشراء بالقيام بالفحص المالي والقانوني النافي للجهالة.





مصر الجديدة للإسكان قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة تلقت عدد من العروض بشأن تأجير (الشولاند وحديقة الطفل بحديقة الميرلاند) عن طريق الممارسة العامة، وذلك لاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، منطقة ألعاب أطفال)، وجاري دراستها من جانب الشركة ومناقشتها مع الجهات المقدمة، وسيتم الإعلان بنتيجة الطرح النهائية والقيمة الايجارية وذلك فور التعاقد النهائي.

الرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على الطلب المقدم لتعديل سعر عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة الوحدة للتنمية الصناعية لشراء حتى عدد 15 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم راس مال شركة الوطنية للزجاج والبلور، ليصبح السعر 2.25 جنيه للسهم بدلا من 1.35 جنيه للسهم.

كما وافقت الهيئة، على مد فترة سريان الشراء المنافس المقدم من شركة قنديل للزجاج على أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور.