أدير العقارية تطرح أرضي «رواسي جبل عمر2 » للبيع في مزاد علني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطرح شركة أدير العقارية أرضي «رواسي جبل عمر2» جوهرة مشاريع مكة المكرمة المجاورة للحرم المكي الشريف للبيع في مزاد علني، وذلك يوم الثلاثاء 18 رمضان (19 أبريل 2022).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية متعب آل سعد إن أرضي «رواسي جبل عمر2» تعتبران من أهم فرص الاستثمار التي تتبوأ موقعا استراتيجيا فريدا في قلب مشروع «جبل عمر» متعدد الاستخدامات الذي يسعى إلى تطوير المنطقة المحيطة بالحرم وزيادة قدرتها الاستيعابية من خلال بناء الأبراج الفندقية والسكنية عالية المستوى، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة في زيادة أعداد زوار بيت الله الحرام إلى 30 مليونا من الحجاج والمعتمرين بحلول عام 2030.

وأضاف آل سعد أن أرضي «رواسي جبل عمر2» التي تبلغ مساحة القطعة الأولى فيهما 3,065.7 م2، والقطعة الثانية 3,881.6 م2؛ تعتبران وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال نظرا لقربهما الشديد من الحرم المكي الشريف على بعد 250 م من ساحة الحرم، وتمتعهما بالعديد من المقومات والمميزات، فهما تتفردان بوجود ممر مشاة يصل إلى شارع إبراهيم الخليل ومنه إلى الحرم مباشرة ليوفر أرقى درجات الراحة وسهولة أداء المناسك للحجاج والمعتمرين، علاوة على أنهما مطورتان بأحدث أساليب تطوير البنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف.

ولفت إلى أنها تتميزان بوجود نظام لتدوير النفايات ونظام لمعالجة المياه، إضافة إلى وقوعهما في منطقة متكاملة الخدمات والمرافق العامة تتميز بوجود شبكة طرق متقدمة أبرزها الطريق الدائري الأول، وطريق الملك عبدالعزيز «مسار» مما يوفر وصولا سهلا وسلسا إليهما من المشاعر كافة ومختلف أحياء مكة.

وذكر آل سعد، أن أرضي «رواسي جبل عمر2» يتيحان إمكانية بناء أبراج سكنية وتجارية وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى 40 دورا متكررا، بالإضافة إلى 7 أدوار للخدمات، تتمتع الأدوار العليا فيها بدءا من الدور الـ27 بإطلالة مباشرة على الحرم المكي الشريف مما يمنحهما قيمة استثمارية كبرى تضاف إلى المقومات العديدة التي تتمتع بها الأرضان، وتجعل منهما فرصة نادرة للاستثمار في أقدس بقاع الأرض.