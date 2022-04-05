لوبريف التابعة لأرامكو تخطط لطرح أولي لجمع مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطط شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس، وهي وحدة تابعة لشركة أرامكو السعودية، لطرح عام أولي قد يجمع أكثر من مليار دولار، وفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء.

وأوضحت الوكالة أنه بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فقد عينت الشركة، المعروفة أيضا باسم «لوبريف» (Luberef)، الوحدة المحلية لبنك «إتش إس بي سي» (HSBC) و»الأهلي كابيتال» (SNB Capital) لتقديم المشورة بشأن الطرح.

وتنضم لوبريف العديد من الشركات التابعة لأرامكو المدرجة بالفعل في سوق الأسهم السعودية، بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لصناعة الكيماويات، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وتنتج “لوبريف” 1.2 مليون طن سنويا من الزيوت الأساسية مثل زيوت التشحيم، وفقا لنشرة اكتتاب أرامكو في 2019.

واستحوذت «جدوى الاستثمار»، على حصة 30% من «لوبريف» عام 2007 من شركة «إكسون موبيل» (Exxon Mobil) التي استثمرت في الأصل بتطوير المصفاة عام 1978.

وذكرت مصادر بلومبيرج أن خطة الطرح تقضي ببيع حصة 30% مملوكة لشركة «جدوى للاستثمار».

وأشارت الوكالة إلى أن جدوى وأرامكو وإتش إس بي سي وبنك إس إن بي كابيتال رفضوا التعليق، بينما لم ترد لوبريف على طلب التعليق.