تفاهم بين هيئة كفاءة الإنفاق ومركز ترشيد المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، في مقر الهيئة بمدينة الرياض؛ ويأتي توقيع هذه المذكرة بهدف تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين الطرفين وتفعيل مهام وأعمال كفاءة وترشيد المياه لدى الجهات الحكومية، وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال.

ومثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق العوجان، فيما مثل المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) الرئيس التنفيذي المهندس فهاد الدوسري.

وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل المعلومات والبيانات في المجالات المتعلقة بأنشطة واختصاصات مجال أعمال الطرفين، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة، وتنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية المشتركة، وتحسين جودة البيانات المالية الخاصة بالمياه في المباني الحكومية، إضافة إلى التعاون في تنسيق وتصميم النماذج الخاصة بالبيانات المتعلقة بالمباني الحكومية واستهلاك المياه فيها.

وأوضح العوجان أن شراكتنا مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) تأتي في إطار التوافق والتقارب بين أهدافنا المشتركة الساعية نحو تحقيـــق الاستدامة فــي رفع كفـــاءة الإنفاق وتطوير الحلول المؤسسية المستدامة.

من جانبه أكد الدوسري أن نتطلع اليوم ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم الى الاستفادة القصوى من برامج ومبادرات الهيئة، وتحقيق برامجنا في رفع كفاءة ترشيد المياه، كما نسعى إلى تطوير برامج المركز في مجال استدامة كفاءة الإنفاق بصفته جهة ممكنة تهدف إلى رفع ثقافة الوعي العام فيما يخص ترشيد استخدامات المياه في الأغراض الحضرية والزراعية والصناعية إضافة إلى رفع كفاءة سلاسل إمداد المياه وتوحيد الجهود في هذا المجال تحقيقا للاستدامة المائية، مشيرا إلى أن المركز يتولى مهام عديدة منها وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه وتحديد المؤشرات والأهداف، ووضع الخطط والسياسات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع الإسهام في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في هذا المجال».