السعودية للكهرباء تسترد صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استردت الشركة السعودية للكهرباء كامل قيمة الصكوك الدولية المستحقة في 3 أبريل بقيمة 1.25 مليار دولار.

وأوضحت السعودية للكهرباء في بيان على “تداول” أمس أنه تم استرداد كامل قيمة الشريحة الثانية للصكوك الإسلامية الدولية المصدرة في 3 أبريل 2012م بقيمة 1.25 مليار دولار والمدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

وأفادت الشركة بأن العدد الإجمالي للصكوك المستردة بلغ 6,250 صكا بنسبة استرداد من الإصدار الكلي بلغت % 100، مبينة أن تاريخ الإصدار كان في1433-05-11 (2012-04-03)، بينما تاريخ توقف تداولها في 1443-09-02.

وأشارت إلى أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد بلغت 200,000 دولار، فيما كان تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1443-09-03 الموافق 2022-04-04، موضحة أن بنك دويتشه (فرع لندن) هو وكيل الدفع.

وذكرت أنه سيظهر الأثر المالي لهذه العملية في القوائم المالية للربع الثاني من 2022م. وأنه سيتم إلغاء تسجيل وإدراج تلك الصكوك من سوق لندن للأوراق المالية. وأعربت الشركة عن شكرها لقاعدة مستثمريها على ثقتهم بالشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية.