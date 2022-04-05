حساب المواطن يتعامل مع 1.4 مليون خدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح برنامج حساب المواطن بالتعامل مع أكثر من 1.4 مليون عملية في الربع الأول من عام 2022، على جميع منصاته المتمثلة في خدمة صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 480 ألف اتصال على الرقم الموحد 19912 في الربع الأول من العام الحالي 2022، فيما قام البرنامج بمعالجة 4.9 آلاف طلب تقني، وراجع حوالي 661 ألف اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 37.6 ألف مستند، وتعامل مع أكثر من 99.8 ألف طلب عبر خدمة صوتك مسموع.

وبين الهاجري أن البرنامج أتم التعامل مع نحو 167.4 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع حسابات البرنامج، مشيدا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه.

منصات حساب المواطن بالربع الأول 2022

480 ألف اتصال على الرقم الموحد

661 ألف اعتراض على الأهلية والاستحقاق

167.4 ألف طلب واستفسار عبر تويتر

99.8 ألف طلب عبر خدمة صوتك مسموع

37.6 ألف مستند جرى التحقق منها

4.9 آلاف طلب تقني عولجت