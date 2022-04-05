حساب المواطن يتعامل مع 1.4 مليون خدمة

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وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 480 ألف اتصال على الرقم الموحد 19912 في الربع الأول من العام الحالي 2022، فيما قام البرنامج بمعالجة 4.9 آلاف طلب تقني، وراجع حوالي 661 ألف اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 37.6 ألف مستند، وتعامل مع أكثر من 99.8 ألف طلب عبر خدمة صوتك مسموع.
وبين الهاجري أن البرنامج أتم التعامل مع نحو 167.4 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع حسابات البرنامج، مشيدا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه.
منصات حساب المواطن بالربع الأول 2022
480 ألف اتصال على الرقم الموحد
661 ألف اعتراض على الأهلية والاستحقاق
167.4 ألف طلب واستفسار عبر تويتر
99.8 ألف طلب عبر خدمة صوتك مسموع
37.6 ألف مستند جرى التحقق منها
4.9 آلاف طلب تقني عولجت
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