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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 200 فرصة استثمارية طرحتها أمانة المنطقة الشرقية للمستثمرين ورواد الأعمال بمدن ومحافظات المنطقة، ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة.

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