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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منصة تمور السعودية - المحلية، أطلقها المركز الوطني للنخيل والتمور، وذلك تعزيزا للتحول الرقمي لرقمنة الأسواق والقطاعات. وتبتكر منصة تمور السعودية ثلاثة أذرع تقنية منفذا تسويقيا يضم جميع تجار التمور الحاصلين على علامة تمور السعودية، بالإضافة إلى منتجاتها ومشتقاتها، ومتجرا لبيع التمور ومنتجاتها للمستهلك، ومستودعا لتخزين منتجات التجار وتوصيلها للمستهلك النهائي. وأطلقت المنصة من خلال حملة إعلامية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، تحت وسم #وطن_التمور، ويتمثل شعار الحملة في كون التمور منتجا وطنيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بتاريخ المملكة، ودلالة على المعنى اللغوي لـ «الوطن» وهو مكان الشيء ومقره وإليه ينتمي وإليه يعود، إذ تهدف الحملة إلى إبراز البعد التاريخي للمملكة في قطاع التمور، ودورها الحالي في ريادة ورقمنة القطاع محليا وعالميا، من خلال تسليط الضوء على المنصة الحكومية الأولى للتجارة الالكترونية (منصة تمور السعودية).

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