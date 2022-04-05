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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الإنفاق الاستهلاكي في اليابان ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 1.1% سنويا، بحسب بيانات اقتصادية يابانية نشرت أمس. جاءت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نمو الإنفاق بنسبة 2.7 % بعد نموه خلال الشهر السابق بنسبة 6.9%. وعلى أساس شهري تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 2.8% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1.5% فقط، بعد تراجعه بنسبة 1.2 % خلال يناير الماضي.

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