لجنة الحافلات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والنقل التعليمي بغرفة الرياض ناقشت في اجتماعها الثاني عددا من القضايا التي تهم القطاع، منها إعادة النظر في تحديد العمر الافتراضي لمركبات النقل العام.

وبحث الاجتماع عملية توطين المهن الإدارية، حيث تم التأكيد على أهمية التدرج في التطبيق لبعض المهن الإدارية في القطاع ومناقشة نقل خدمات سائقي النقل الخاص وتعديل المهن إلى سائق عام حسب نموذج ولائحة وزارة العمل وإعطاء مهلة للمؤسسات النظامية لتعديل أوضاع السائقين ونقل خدماتهم.

ودعا أعضاء اللجنة إلى حصر عدد حافلات النقل العام الأجنبية التي دخلت المملكة وخرجت منها خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بغرض الاستفادة من هذه الإحصائية لتطبيق نظام البطاقة البرتقالية والتأمين للحافلات الدولية بشكل عام، كما استمع الأعضاء لتقرير حول منصة (توو باص) الرقمية لإدارة منظومة الحافلات للمدارس والجامعات وشركات نقل الطلاب بهدف التطوير ومواكبة التطور التقني في القطاع.