شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: السعوديات يخترقن عالم سباقات السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * رالي جميل يعد إيذانا ببدء عصر رياضة السيارات النسائية في المملكة

* منظمو السباق السعودي النسائي الأول صاغوا رؤيتهم على غرار رالي ريبيل، وهو أطول سباق ملاحة للخريطة والبوصلة في الولايات المتحدة

سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على المشاركة السعودية المتميزة في رالي جميل، الذي يعد أول سباق نسائي خالص في المملكة، مشيرة إلى أن الفتيات السعوديات اخترقن حلبة السباق بقوة، واستطعن تصدر الطرق السريعة في فترة وجيزة، رغم أن قرار رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات لم يمر عليه وقتا طويلا.

وقالت الصحيفة: «تم رسم خط البداية لرالي جميل في عام 2017، عندما حصلت النساء في المملكة على حق الحصول على رخصة قيادة. ومؤخرا، تم التلويح بالعلم الأخضر الاحتفالي أخيرا على أول مسيرة نسائية في المملكة بقصر القشلة في مدينة حائل، لتشهد المملكة بذلك بداية تاريخية جديدة للمرأة».

وأضافت: «رالي جميل يعد إيذانا ببدء عصر رياضة السيارات النسائية في المملكة».

ولفتت الصحيفة الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه إلى أن رياضة الرالي، أو سباقات الصحراء، نشأت في أوائل القرن العشرين، حيث يقود المتسابقون مسافات طويلة، عادة على عدة مراحل، فوق الطرق الوعرة في المركبات المعدلة، وغالبا ما تتضمن الدورات التدريبية، مثل رالي باريس داكار الشهير، نقاط تفتيش أو نقاط طريق حيث يجمع السائقون والملاحون النقاط أثناء اتجاههم إلى خط النهاية.

واستطردت على موقعها الإلكتروني: «قبل عام 2017، كان بإمكان النساء السعوديات صقل مهاراتهن في القيادة فقط من خلال لعب ألعاب الفيديو لقد حان الوقت للخروج والاستمتاع ببعض المرح».

وجاءت المتنافسات إلى الرالي في منتصف مارس الماضي، حيث توافدوا على المملكة من 15 دولة، من بينها بريطانيا وألمانيا وعمان وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة. وكان هناك 34 فريقا كل منها مكون من سيدتين، وأكثر من نصفهم لديهم متسابقة سعودية واحدة على الأقل.

وغطى رالي جميل مسافة تزيد على 1100 كيلومتر (ما يعادل 687 ميلا)، ونحو 340 كم (212 ميلا) من تلك الطرق وعرة. وجمعت المتسابقات 141 نقطة مسار من محطات الطريق لكل من المراحل الثلاث، كما تم وضع 4 تحديات للوقت والسرعة والمسافة، وتهدف كل منها إلى الحصول على فرص نقاط إضافية.

وحسب «نيويورك تايمز» شكلت المرحلة الأولى من الرالي تحدي كبير للمتنافسات بطريق الذهاب والعودة من حائل، شمال غرب المملكة، إلى جبل أم سنمان، شرق موقع جبة التراثي لليونسكو، حيث يمكن العثور على نقوش عمرها ما يقرب من 10 آلاف عام على صخور الصحراء في تلك المنطقة.

وأردفت الصحيفة: «منظمو الرالي السعودي النسائي الأول صاغوا رؤيتهم على غرار رالي ريبيل، وهو أطول سباق ملاحة للخريطة والبوصلة في الولايات المتحدة».

وهدفت إميلي ميلر، مؤسسة رالي ريبيل وبطلة سباقات السيارات، إلى تنظيم حدث يمكن للنساء فيه تحدي أنفسهن على الطرق الوعرة. وقالت ميللر، التي عملت كمضيفة ومرشدة في رالي جميل: «إن النجاح في رالي واحد لا يعني الفوز دائما، فالأمر يتعلق أكثر بكيفية عملك مع زميلك في الفريق، والاستعداد والظهور بأفضل شكل ممكن».

وأضافت: «هذا مماثل للطريقة التي تتعلم بها من أخطائك وتمضي قدما. وهذه هي المهارات التي يجب أن نستخدمها في هذا الرالي».