شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بتشديد أكثر قوة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما غطى على طلب للاستثمار الآمن على المعدن النفيس أثاره احتمال عقوبات غربية جديدة على روسيا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمئة إلى 1921.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.44 بالمئة إلى 1925.50 دولار للأوقية.