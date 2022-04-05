شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت سوق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، بينما ينتظر المستثمرون حزمة من العقوبات الجديدة على روسيا، في حين هبط المؤشر القياسي للأسهم الفرنسية بعد انحسار الفارق في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا الشهر.

واستفاقت الأسواق الفرنسية على احتمال فوز مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان، في الانتخابات هذا الشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن حصلت على 48.5 بالمئة من نوايا الناخبين، في استطلاع نشر يوم الاثنين، وهي أعلى نسبة تحصل عليها على الإطلاق.