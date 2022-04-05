شكرا لقرائتكم خبر عن جلوبال فاينانس: البنك الأهلي السعودي الأفضل في الشرق الأوسط للمدفوعات والتحصيلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - SNB Logo شعار البنك الأهلي السعوديحصل البنك الأهلي السعودي على جائزة أفضل بنك للمدفوعات والتحصيلات في الشرق الأوسط لعام 2022م من مجلة جلوبال فاينانس، المتخصصة في قطاع الصناعة المالية والمصرفية في الأسواق العالمية لأدائه المتميز ودوره الريادي في حلول إدارة النقد المتضمنة حلول المدفوعات والتحصيلات التي يقدمها.

وتضمنت معايير الجائزة تلبية البنك لاحتياجات العملاء وجودة عروض المنتجات والخدمات المقدمة وقوة الوضع المالي والمكانة السوقية، إضافة إلى الحلول المبتكرة للدفع الالكتروني التي سهّلت العديد من الخدمات لأعمال إدارة النقد محلياً وإقليمياً، بما في ذلك خدمة التجارة الالكترونية وبطاقة الشركات عبر الإنترنت وخدمة تطبيق نقاط البيع، ومساهمة البنك في تمكين العملاء للاستفادة من مبادرات المدفوعات دولياً.

وتأتي الجائزة تقديراً للجهود الكبيرة التي يكرسها البنك في إنجاز معاملات المدفوعات بشكل أسرع وأقل تكلفة وإدخال خدمات نظام المدفوعات الفورية، تماشياً مع استراتيجية البنك المركزي المتوافقة مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى إنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي وتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع يقل فيه الاعتماد على النقد، كما يندرج ذلك ضمن دور البنك في تطوير الصناعة المصرفية من خلال استمراره في تقديم الخدمات المالية المبتكرة والمبادرة بطرح الحلول اللازمة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

يشار إلى أن البنك الأهلي السعودي يُعد أكبر بنك في المملكة العربية السعودية من حيث القاعدة الرأسمالية والحصة السوقية، وقد حصد حُزمة واسعة من جوائز الأداء المتميز خلال الفترة الماضية اعترافاً بالدور القيادي الذي يتمتع به البنك في تطوير قطاع الصناعة المصرفية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى الإمكانيات العالية والتجربة العريقة التي يتمتع بها البنك. ويسعى البنك باستمرار نحو تطوير حلول تقنية مخصصة لعملائه تشتمل على المصرفية الإلكترونية وحلول عمليات النقد والتجارة وكل ما يخص حلول المدفوعات والتحصيلات، وتعكس هذه الخطوة استراتيجية البنك الرامية إلى أن يكون الأفضل في الخدمات الإلكترونية.