شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الثلاثاء باستثناء هبوط "دبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.51% خاسرًا 18.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3501.83 نقطة، وتصدرت البورصات المرتفعة المؤشر العام لبورصة الكويت، بنسبة 0.85% رابحًا 69.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8153.54 نقطة.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.32% رابحًا 41.54 نقطة ليغلق عند مستوى 13206.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.94% خاسرًا 231.01 نقطة ليغلق عند مستوى 24214.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.4 مليون سهم بقيمة 12.1 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 4.28%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.34%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.31%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.15%، 2.09%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.65%، ثم قطاعي الأدوية وإنتاج الأغذية بنسبة 1.22%، 1.19%، على التوالي.

وقفز 55 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 9.97%، ثم سهم "أماك" بنسبة 9.87%، ثم سهم "مجموعة تداول" بنسبة 8.64%، وتراجع 152 سهمًا على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 5.79%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 4.58%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 4.50%، فيما تصدر سهم "علم" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 708.8 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيوقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.29% رابحًا 29.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10100.79 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.821 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 366.5 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.46%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 12.57%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 6.21%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 4.24%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 2.57%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 334.8 مليون درهم.





بورصة البحرينوزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.55% رابحًا 11.42 نقطة ليغلق عند مستوى 2093.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 58.61% مدفوعًا بارتفاع سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 53.03% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.33%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 18.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.72%، وهبط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.6%.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.85% رابحًا 69.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8153.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93% رابحًا 83.25 نقطة ليغلق عند مستوى 9049.07 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.60% رابحًا 37.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6309.05 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% رابحًا 18.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6587.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 239.5 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12980 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.89%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.24%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.1%، 1.03%، على التوالي ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، فيما تراجعت قطاعات التأمين والخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.92%، 0.22%، 0.19%، على التوالي.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.51% خاسرًا 18.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3501.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.4 مليون سهم محققة ما قيمته 436.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5113 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.93%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.60%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، ثم قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.12%، 0.04%، على التوالي.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 1.21%، فيما تراجع 13 سهمًا على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 10%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4.06%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.6 مليون ورقة بقيمة 167.5 مليون درهم.