ورشة عمل لمناقشة آليات منظومة التدريب وتطوير جودة خدمات المنشآت الفندقية

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القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وحضر هذه الورشة من الوزارة عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشات الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور أسامة عباس مدير إدارة الجودة بالإدارة المركزية للمنشات الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

ومن غرفة المنشآت الفندقية علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، ومحمد أيوب مدير الفنادق العائمة، وخالد إسماعيل مدير التدريب.

كما شارك في الحضور 27 من مديري المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مديري المنشآت الفندقية بالمحافظات المختلفة عبر تقنية زووم.

واستهلت الدكتورة سها بهجت ورشة العمل بتقديم عرض تقديمي استعرضت خلاله القرار موضحة كل مادة من مواده.

وأشار عبد الفتاح العاصي إلى أن هذا القرار الهدف منه لا يقتصر على التدريب فقط وإنما الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أوضح علاء عاقل أن غرفة المنشآت الفندقية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالخدمة المقدمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وخلال ورشة العمل تم الرد على استفسارات مديري المنشآت الفندقية حول هذا القرار.