شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مشروع نظام الاستثمار على منصة «استطلاع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الاستثمار عن طرحها لمشروع نظام الاستثمار على منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، اعتبارًا من اليوم 4 / 9 / 1443هـ، وذلك لاستطلاع المرئيات بهدف تطوير نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، وتحسين البيئة التنظيمية للاستثمار في المملكة وتعزيز تنافسيتها، ومواكبة المستجدات والمتغيرات في الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الدولية المبرمة مع المملكة والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بأنظمة الاستثمار.

وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من وزارة الاستثمار بأن إصدار الأنظمة واللوائح يتطلب جهودًا مشتركة ومساهمة من العموم وجميع ذوي المصلحة، بهدف الوصول إلى تشريعات فعالة تلبي احتياجات ومتطلبات كافة الأطراف ذات العلاقة بمشروع النظام وتدعو وزارة الاستثمار العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى إبداء الملاحظات والمرئيات حيال مشروع النظام عبر منصة "استطلاع" من خلال الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/Misa/1234