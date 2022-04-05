شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.7% بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، القلعة للاستشارات المالية، وسط مبيعات أجنبية.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 11448 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13990 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 4560 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1942 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2949 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 4380 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 850 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العام للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 85.2 ألف سهم، 150 سهم، 14.8 ألف سهم، 72 ألف سهم، 90.4 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 67958 سهم، 1500 سهم، 425 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت 9 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصر بني سويف للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 20 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.33% من أسهم رأس المال، والثانية 670 ألف سهم، والثالثة 263.3 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.5% من أسهم رأس المال، والرابعة 140 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.1789% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الخامسة 140 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.4 مليون سهم، واشترت السادسة 140 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.32%، واشترت السابعة 480 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.22%، واشترت الثامنة 280 ألف سهم، واشترت التاسعة 616.6 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، موافقة مجلس إدارة بعد تجنيب أصوات كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بهم، وقصر التصويت على أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين الموافقة على السماح لشركة Expedition Investments راغبة الشراء بالقيام بالفحص المالي والقانوني النافي للجهالة.

من جهتها قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة تلقت عدد من العروض بشأن تأجير (الشولاند وحديقة الطفل بحديقة الميرلاند) عن طريق الممارسة العامة، وذلك لاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، منطقة ألعاب أطفال)، وجاري دراستها من جانب الشركة ومناقشتها مع الجهات المقدمة، وسيتم الإعلان بنتيجة الطرح النهائية والقيمة الايجارية وذلك فور التعاقد النهائي.