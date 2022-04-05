شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 5-4-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.98 جنيه للشراء، و20.14 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 20.09 جنيه للشراء، و20.26 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.93 جنيه للشراء، و20.11 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 20.03 جنيه للشراء، و20.15 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى20.03 جنيه للشراء.

20.15 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.98 جنيه للشراء.

20.14 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 19.98 جنيه للشراء. 20.14 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.93 جنيه للشراء.

20.11 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة19.97 جنيه للشراء.

20.12 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.94 جنيه للشراء.

20.08 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى20.00 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.