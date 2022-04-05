سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 5-4-2022

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال السعودى ثباتا أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-4-2022، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع