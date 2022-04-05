شكرا لقرائتكم خبر عن 221 مليون دولار تراجع بواردات مصر من التبغ بنهاية عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من التبغ خلال عام 2021، حيث شهد هذا العام تراجعا كبيرا في القيمة الإجمالية للواردات المصرية من التبغ وورق الدخان، وبلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 88 مليون و956 ألف دولار بنهاية عام 2021، بينما كانت 310 مليون و871 ألف دولار في الفترة المناظرة من عام 2020، بتراجع بلغ نحو 221 مليون و915 ألف دولار.

وكانت الواردات من التبغ قد شهدت تراجعا ملموسا منذ بداية العام وحتى نهايته، حيث بلغت قيمة واردات شهر ديسمبر الماضي فقط نحو 3 ملايين و664 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و255 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو مليون و591 ألف دولار.

وفي شهر مارس الماضي، بلغت قيمة الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان نحو 2 مليون و655 ألف دولار، بينما كانت 31 مليون و465 ألف دولار في شهر مارس عام 2020، بتراجع بلغ نحو 28 مليون و810 ألف دولار.

وهبطت قيمة واردات التبغ المفروم أو المكبوس للمضغ لنحو 4 ملايين و965 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضى، بينما كانت 49 مليون و228 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بتراجع بلغ 44 مليون و263 ألف دولار.