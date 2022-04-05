شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسب تطور خدمات المياه عام 2021، وفقا لما يلي:

- بلغت نسبة السكان الحاصلين على خدمات مياه الشرب النقية في مصر 98.7% من إجمالى عدد السكان عام 2021 مقابل 98.5% عام 2020.

- بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحى في مصر 66.7% من إجمالى عدد السكان عام 2021 مقابل 61.5% عام 2020.

- بلغت نسبة مياه الصرف الصحى المعالج فى مصر 86.6% عام 2020 مقابل 74.3% عام 2019.

- بلغ نصيب الفرد من كافة موارد المياه العذبة في مصر 585 م3، وذلك عام 2018 ووفقاً لتقديرات وزارة الموارد المائية والرى فأنه يتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم ليصل إلى 496 م3.

- تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير 6.4 مليون متر3 يوميا من مياه البحر المحلاة بحلول 2025.