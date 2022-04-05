شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الذهب غير النقدى تتجاوز الـ813 مليون دولار فى 12 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الطلب على الذهب بأشكاله تباين ملحوظ، متأثرا بالتقلبات التي تشهدها الساحة الدولية على الناحية السياسية والاقتصادية، حيث مازال يعتبر الملاذ الآمن عند المستثمرين وحائزي الأموال عند الأزمات.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من أشكال خام الذهب خلال عام 2021، حيث حققت قفزة كبيرة وبلغت القيمة الإجمالية لواردات أشكال خام الذهب غير النقدي نحو 831 مليون و307 ألف دولار، بينما كانت 149 مليون و547 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 681 مليون و760 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات اشكال خام الذهب غير النقدي شهدت ارتفاعات متتالية عام 2021، حيث بلغت قيمة الواردات في شهر إبريل الماضي نحو 80.6 مليون دولار، بينما كانت 4.1 مليون دولار في شهر إبريل عام 2020، بزيادة بلغت نحو 76.5 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 1887%.

وفي ديسمبر الماضي حققت الواردات المصرية من أشكال الذهب الخام قفزة كبيرة، وبلغت قيمة الواردات نحو 114.6 مليون دولار، بينما كانت 9.6 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 105 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 1093.2%.

وسجلت أسعار الذهب عالميا ومحليا تقلبات كبيرة في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من شهر، حيث أدت هذه الحرب إلى إقبال كبير من المستثمرين على شراء الذهب للحفاظ على قيمة المدخرات.