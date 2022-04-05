سعر الذهب يهبط مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

ويقول ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن مبيعات محلات الذهب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذًا آمنًا.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 649 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 834 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 973 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1112 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 7784 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1932 دولارا للأوقية، بتراجع طفيف قدره 0.03%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت القاهرة.