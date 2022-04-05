شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس سامي الحكير.. آفاق رحبة للتواصل المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الترابط الأخوي والتعاطي الفعال مع القضايا المجتمعية المختلفة، نموذج ناصع يقدمه مجلس رجل الأعمال سامي الحكير بالخبر، مستمدا من خصوصية شهر رمضان الكريم، آفاقا أكثر رحابة للتواصل بمعناه الحيوي، الذي يمس النفس الإنسانية، بمزيج من التفاعل والأريحية.

ويفتح المجلس أبوابه طوال الشهر الفضيل، في نموذج نوعي، إذ يجمع بين أطياف مختلفة، طارحا فرصة ثرية لتلاقي الأفكار والنقاش حول القضايا المختلفة، بما يسهم في خدمة المجتمع والوطن.

ويعزز المجلس من مفاهيم الوئام والأخوة والترابط، مقدما نموذجا رمضانيا نوعيا، فيما يتعلق بالمجالس السعودية، التي تمثل عادة أصيلة، لتلاقي أفراد المجتمع ووحدتهم وتلاحمهم، وعرض آرائهم في أجواء من الود والمحبة.