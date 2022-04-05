شكرا لقرائتكم خبر عن 32.9 مليار دولار.. حجم سوق تقنية المعلومات في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير ارتفاع حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة خلال العام الحالي، بنسبة 2.3 %، مقارنة بعام 2021، ليتجاوز الإنفاق المتوقع على القطاع نحو 32.9 مليار دولار، فيما تأتي تلك التوقعات بعد نمو السوق بنسبة 8 % بين عامي 2019 و2021 ليصل إلى 32.1 مليار دولار.

وقال نائب رئيس شركة «آي دي سي» في السعودية والبحرين، حمزة نقشبندي: إن معدل النمو المتوقع خلال 2022 لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مرتفع للغاية، خاصة عند مقارنته بباقي دول المنطقة، لا سيما بعد إضافة 37 ألف برج اتصالات، تغطي نحو 99 % من إجمالي مناطق المملكة، علاوة على ارتفاع قيمة سوق الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد إلى أكثر من 140 مليار ريال في العام الماضي (ما يعادل 37.3 مليار دولار).

وأضاف: «يعزز من نمو السوق السعودي التوجه العالمي الأوسع، إذ إن من المرجح ارتفاع إجمالي الإنفاق العالمي على الاتصالات وتقنية المعلومات من 3.86 تريليون دولار (14.48 تريليون ريال) في العام 2021 إلى 5.34 تريليون دولار (20.03 تريليون ريال) بحلول العام 2025».

ووصف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أنه من الأسرع نموا في المنطقة، مؤكدا أن استجابة المملكة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كانت واحدة من الأقوى والأشد تماسكا عالميا، مضيفا: «بيّنت أبحاث المؤسسة أن المملكة كانت أكثر جاهزية بشكل ملحوظ للاستجابة للجائحة مقارنة بالدول الأخرى، وكانت مبادرات رؤية 2030 الرائدة هي الممكن الأساسي لهذا النجاح».