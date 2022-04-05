«زين» تستثمر في كيبل بحري يربط بين جدة ومرسيليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة زين السعودية عن بدء العمل في ربط منطقة الشرق الأوسط بقارة أفريقيا من خلال نظام الكابلات البحري J2M (جدة ـ مرسيليا)، مشيرة إلى أن مدينة جدة ستكون محطة إنزال الكيبل في المملكة من خلال منظومة كيابل باكستان وشرق أفريقيا (PEACE).

وتعمل «زين» على أن يدخل كيبل J2M البحري الخدمة في أوائل عام 2023، بما يحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية للشركة، حيث سيعزز هذا الاستثمار النوعي من قدرات «زين» التعددية على مستوى ببنيتها التحتية العابرة للحدود، مع إتاحة نقطة إنزال جديدة تماما أمام الشركات الناقلة والشركات العالمية العاملة في المملكة، وتلبية متطلبات الاتصال الخاصة بها بأكثر قدرات الاتصال كفاءة وسرعة.

وسوف يسهم هذا الاستثمار من «زين» في دعم عجلة التحول الرقمي الشامل في المملكة عبر تعزيز ربطها بالعالم وترسيخ مكانتها على خريطة الاتصالات العالمية، لتكون نقطة جذب رئيسة للشركات العالمية ولاستثمارات التقنية الحديثة بما يصب في مصلحة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسوف تتخطى فوائد نظام الكيابل البحري J2M حدود المملكة إلى المنطقة ومنها إلى العالم بما يجعل من «زين» ممكنا رئيسا في عملية بناء قطاع متطور للاتصالات والإنترنت على مستوى العالم مدعوم بأحدث التقنيات وأعلى درجات الابتكار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية المهندس سلطان الدغيثر «نؤكد مجددا التزامنا إزاء مجتمع الأعمال والمستهلكين الرقميين في المملكة من خلال توفير منصة اتصال دولية قوية ومرنة».