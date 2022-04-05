شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع الأسطول البحري السعودي إلى 426 سفينة بحمولة طنية 13.5 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنضم السفينتان العملاقتان إلى الأسطول البحري السعودي، ليصبح إجمالي السفن الوطنية التي تحمل علم المملكة 426 سفينة تزيد حمولتها الطنية عن 13,5 مليون طن، مما يرفع من السعة الطنية للأسطول البحري السعودي، ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
وتعد الناقلتان الجديدتان لنقل البضائع السائبة إحدى الناقلات الوطنية التي تمتلكها وتشغلها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، وهما من نوع Hyundai وتبلغ حمولة كل منهما (43735) ألف طن متري، ومع هاتين الناقلتين يصبح عدد ناقلات البضائع السائبة في الأسطول البحري السعودي (8) ناقلات.
ويأتي تسجيل الناقلات تحت علم المملكة كأحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للنقل بما يعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال النقل البحري الدولي، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي ترسيخ مكانة المملكة على خريطة الشحن وسلاسل الإمداد البحرية العالمية.
انضمام ناقلتين للأسطول السعودي
اسما الناقلتين: «سارة»، «حصة» التسجيل في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
المالك: شركة (بحري)
النشاط: نقل البضائع السائبة
النوع : Hyundai
الحمولة : 43735 ألف طن متري لكل منهما
إجمالي السفن الوطنية التي تحمل علم المملكة: 426 سفينة
الحمولة الطنية للأسطول البحري السعودي: 13,5 مليون طن
ناقلات البضائع السائبة في الأسطول السعودي: 8 ناقلات
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الأسطول البحري السعودي إلى 426 سفينة بحمولة طنية 13.5 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.