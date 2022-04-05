التجارة تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة التجارة الشركات إلى الالتزام بإيداع قوائمها المالية المعتمدة عبر برنامج الإيداع الالكتروني «قوائم»، من خلال مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة أو عن طريقة الشركة عبر الموقع الالكتروني qawaem.mci.gov.sa، وذلك تحقيقا لمبادئ الحوكمة والشفافية بين الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة وجهات التمويل والمساهمين والمستثمرين.

وأكدت «التجارة» متابعتها لعمليات إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة، مبينة أهمية مسارعة الشركات بإيداع قوائمها تطبيقا لما نص عليه نظام الشركات، وتجنبا للعقوبات المقررة في نظام الشركات في حال التأخر عن الفترة النظامية للإيداع، والمحددة نظاميا بأربعة أشهر للشركة ذات المسؤولية المحدودة وقبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ 15 يوما للشركة المساهمة المقفلة، والتي تنعقد خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.

وأوضحت «التجارة» آليات إعداد الوثائق المالية لشركات المساهمة المقفلة، حيث يعد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى وضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ 45 يوما.

ويعد المديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة، وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

يذكر أن برنامج الإيداع الالكتروني للقوائم المالية «قوائم» يوفر خدمة إدخال وتحديث والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنشآت كمعلومات السجل التجاري، ونشاط المنشأة، وعنوان المنشأة، ورأس المال المدفوع والبيانات المالية للمنشأة، وغير ذلك مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية.

إيداع القوائم المالية المعتمدة في «قوائم»

من خلال:

مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة

عن طريقة الشركة عبر qawaem.mci.gov.sa

المدة المحددة نظاميا للإيداع:

4 أشهر للشركة ذات المسؤولية المحدودة

قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ15 يوما للشركة المساهمة المقفلة

آليات إعداد الوثائق المالية لشركات المساهمة المقفلة:

- يعد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي للسنة المنقضية.

- يضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح.

- وضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بـ45 يوما.

آليات إعداد الوثائق المالية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

يعد المديرون عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة، وتقريرا عن النشاط والمركز المالي، واقتراحاتهم لتوزيع الأرباح، خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.