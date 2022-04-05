شكرا لقرائتكم خبر 700 ألف استشارة من 77 دولة عبر «مرشدك الزراعي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة حوالي 700 ألف استشارة زراعية من 77 دولة، عبر تطبيق «مرشدك الزراعي» خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى مارس 2022.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر بن محمد الصقهان أن عدد المزارعين المستفيدين من التطبيق محليا وعالميا بلغ نحو 206,726 مزارعا، منهم 204,531 مزارعا داخل المملكة، و2,195 مزارعا من خارج المملكة، موضحا أن أكثر من 390 مرشدا زراعيا مختصا وخبيرا في مناطق المملكة المختلفة، يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية «عن بعد» في المجالات الزراعية للمزارعين من خلال تطبيق «مرشدك الزراعي» الالكتروني.

وأفاد الدكتور الصقهان بأن عدد المزارعين المسجلين في تطبيق «مرشدك الزراعي» حتى فبراير 2022 بلغ 209,789 مزارعا منهم 52,897 مزارعا داخل المملكة، مؤكدا تجاوز عدد الرسائل بين المرشدين الزراعيين خلال الخمسة أشهر الماضية 395,176 رسالة، وعدد المكالمات 182,467 مكالمة، بينما بلغت الأسئلة نحو 13,746 سؤالا و94267 إجابة في قسم النباتات والآفات، وتم نشر 12,764 منشورا إرشاديا و55 بثا للورش والمناسبات الافتراضية ونحو 68 بثا مباشرا متنوعا.

يذكر أن خدمات تطبيق «مرشدك الزراعي» تشمل (طلب استشارة، المفكرة الزراعية، البث المباشر، الأخبار الزراعية، التقويم الزراعي، الندوات وورش العمل، المنتجات الزراعية، التجارب الناجحة، المكتبة الرقمية)، حيث تعمل الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي، على تطوير معايير وضوابط وسياسات لخدمات الإرشاد والتوعية الخاصة بالمستفيدين، بما يشمل الإرشاد البيطري، والإرشاد السمكي، والإرشاد النباتي.