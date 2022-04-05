شكرا لقرائتكم خبر صدور فواتير أراض بيضاء لـ340 أرضا في جدة بمساحة 90 مليون م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على 340 أرضا في جدة واقعة داخل النطاق العمراني المعلن.

وأوضح برنامج الأراضي البيضاء في بيان أمس، أن مجموع مساحات الأراضي يتجاوز 90 مليون م2، مبينا أن فواتير الدورة السادسة لرسوم الأراضي بجدة صدرت فبراير الماضي، داعيا ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وذكر البرنامج أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة تجاوز 8300 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السادسة للرسوم لمدينة جدة في مرحلتها الأولى لعام 1443 /1444.

ونوه البرنامج إلى أن الفواتير تعد عقودا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي «تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها»، مبينا أنه يمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.

يذكر أن البرنامج أعلن منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حيا في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الحالي، داعيا ملاك الأراضي لتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنتهي في 15 يونيو المقبل.

رسوم الأراضي البيضاء في جدة

صدور فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى 1444 /1443 لعام

تشمل 340 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن

مجموع مساحات الأراضي يتجاوز 90مليون م2

مهلة سنة لملاك الأراضي إلى المبادرة لتطوير أراضيهم أو السداد