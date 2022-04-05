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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 18.2 % معدل ارتفاع صادرات كوريا في مارس مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى مستوى شهري قياسي مرتفع على خلفية الطلب المتزايد على الرقائق والمنتجات البترولية.

وبلغت الشحنات الصادرة 63.48 مليار دولار الشهر الماضي، ارتفاعا من 53.96 مليارا قبل عام، وفقا لبيانات من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويعد هذا أعلى مستوى من نوعه منذ بدأت الوزارة في جمع البيانات ذات الصلة في عام 1956.

وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 27.9% على أساس سنوي إلى 63.62 مليار دولار، مسجلة أيضا أعلى مستوى شهري وسط ارتفاع أسعار الطاقة، ما نجم عنه عجز تجاري قدره 140 مليون دولار.