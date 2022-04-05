شكرا لقرائتكم خبر «الحبوب» تستورد ضعف كمية القمح المطروحة في المناقصة لتعزيز المخزون الاستراتيجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت المؤسسة العامة للحبوب أمس عن إتمام إجراءات ترسية كمية 625 ألف طن قمح من مناشئ أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، للاستلام خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2022.

وتعادل هذه الدفعة تقريبا ضعف الكمية التي سبق أن طرحت مؤسسة الحبوب بمناقصتها في 31 مارس 2022 ، حيث أعلنت حينها المؤسسة عن طرح مناقصة لاستيراد كمية 355 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2022.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن.

وبين أن وصول هذه الدفعة سيكون بمشيئة الله خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2022 بواقع 10 بواخر موزعة على باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 63 ألف طن، و6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 379 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 128 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأشار إلى أنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتم الترسية على 3 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة، مفيدا أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو 2.6 مليون طن من القمح خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة يناير- نوفمبر 2022.

وأفاد أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (2022 ) بمختلف فروعها، وذلك من خلال منصة محصولي التي تمكن المزارعين الاستفادة من تحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة إضافة إلى تمكين المزارعين من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف انتهاء بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة.

استيراد قمح

الكمية 625,000 طن

المناشئ

أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا

الفترة

سبتمبر - نوفمبر 2022

النقل 10 بواخر

موزعة على:

باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 63 ألف طن

6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 379 ألف طن

2 باخرة لميناء الدمام بكمية 128 ألف طن

باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن

دعوة الشركات:

المدعوون 24 شركة عالمية

المتقدمون 13 شركة

الفائزون 3 شركات