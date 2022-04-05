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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الشرقية نظمت أمس الأول اللقاء الرمضاني السنوي لرجال الأعمال، بحضور عدد من المستثمرين وممثلي الدوائر الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المنطقة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام. وأبان رئيس مجلس الإدارة بدر بن سليمان الرزيزاء أن اللقاء شهد عددا من الحوارات الاقتصادية واللقاءات بين رجال الأعمال وأعضاء مجلس الإدارة. يذكر أن اللقاءات الرمضانية متواصلة في فروع الغرفة الأخرى في الجبيل والقطيف والخفجي والتي أقيمت مساء أمس، فيما سيقام اليوم اللقاء الرمضاني السنوي لسيدات الأعمال بمقر الغرفة الرئيس.

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