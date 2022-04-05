شكرا لقرائتكم خبر عروض وهمية لعمالة منزلية تستهدف سحب أرصدة الحسابات البنكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر اتحاد الغرف التجارية السعودية من عمليات احتيال لسحب أرصدة الحسابات البنكية عبر تقديم عروض وهمية لخدمات عمالة منزلية، مستغلة زيادة الطلب عليها في شهر رمضان.

وأوضح مجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية أنه رصد انتشار عروض وهمية متنوعة لتقديم خدمات العمالة المنزلية أو للتنازل عن العاملات المنزلية بمبالغ زهيدة، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة إعلانات لإغراء المواطنين الراغبين في استقدام العاملات المنزلية.

وأشار إلى أنه تمثلت تلك الأساليب في إغراء المواطنين بالدفع بعد الانتهاء من عملية نقل الخدمات للعاملات المنزلية، كما يتم استخدام رسائل الواتس أب ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين، وإعطائهم روابط وهمية بغرض إتمام عملية نقل الخدمات ودفع المصروفات النظامية، وهي في الأساس وسيلة يتم من خلالها سحب المبالغ من الحسابات البنكية للمواطنين.

وأفاد أنه إمعانا في عمليات الابتزاز، قد تكون تلك الروابط بأسماء شركات معروفة حتى يسهل خداع المواطن، مما يشكل جريمة الاحتيال الالكتروني، مكتملة الأركان وفقا للمادة (الرابعة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي.

وناشد اتحاد الغرف السعودية المواطنين بعدم الانسياق لمثل تلك الرسائل والوسائل التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب سريعة، مستغلين حاجة المواطنين للعاملات المنزلية، خاصة في مثل هذه الأوقات من كل عام.

عمليات احتيال لسحب أرصدة الحسابات البنكية

طريقة الاحتيال:

- عروض لتقديم خدمات عمالة منزلية أو التنازل عنها بمبالغ زهيدة.

- إعلانات للراغبين في استقدام العاملات المنزلية.

أساليب الإغراء:

- طمأنة المواطن بالدفع بعد الانتهاء من عملية نقل الخدمات للعاملات.

- استخدام رسائل الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين.

- إعطاؤهم روابط وهمية بغرض إتمام عملية نقل الخدمات ودفع

عملية الاحتيال:

الروابط المرسلة للمواطنين يتم من خلالها سحب المبالغ من الحسابات البنكية للمواطنين.

قد تكون الروابط بأسماء شركات معروفة حتى يسهل خداع المواطن.

التحذير:

عدم الانسياق لتلك الرسائل والوسائل التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس.

الحذر من مستغلين لحاجة المواطنين للعاملات المنزلية في شهر رمضان.