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وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات الرسمية الحكومية في الأردن، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة حقق نموا إيجابيا خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 2.6%، مقارنة مع الربع الرابع عام 2020م.
وقاد قطاع الإنشاءات، والنقل والتخزين والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم هذه الزيادة.
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