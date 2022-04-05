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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الإجمالي للأردن ارتفع بنسبة 2.2% العام الماضي مقارنة بعام 2020م.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات الرسمية الحكومية في الأردن، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة حقق نموا إيجابيا خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 2.6%، مقارنة مع الربع الرابع عام 2020م.

وقاد قطاع الإنشاءات، والنقل والتخزين والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم هذه الزيادة.