شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الفحم في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الفحم في الولايات المتحدة اليوم الاثنين إلى أكثر من 100 دولار للطن، وذلك لأول مرة منذ 13 عاما، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الوقود الأحفوري نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات مرتفعة للغاية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الفحم من سنترال أبالاشيا ارتفع اليوم بنسبة 9% إلى 15ر106 دولار للطن، وهو أعلى مستوى للسعر منذ أواخر 2008، بحسب البيانات الحكومية الصادرة اليوم. وارتفع سعر الفحم من منطقة حوض ألينوي إلى 55ر109 دولار للطن، ليتجاوز مستوى 100 دولار للطن لأول مرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات في .2005

يأتي ارتفاع أسعار الفحم في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون الأمريكيون أعلى معدل لتضخم الأسعار منذ أربعة عقود. وتضيف أسعار الفحم المرتفعة المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين سيدفعون أسعارا لأعلى للكهرباء، في حين ارتفعت أسعار الغذاء والمسكن والسيارات في الولايات المتحدة ليصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ .1981

يذكر أن أسعار الفحم ترتفع في مختلف أنحاء العالم، مع تعافي الاقتصادات منذ تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين اضطربت إمدادات الطاقة في السوق العالمية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا حاليا.

في الوقت نفسه يزيد استهلاك الفحم في العالم، بالتزامن مع التحذير الذي أصدرته لجنة مدعومة من الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن درجة الحرارة في العالم ترتفع حاليا بوتيرة ستكون مؤلمة بشكل واضح للمجتمعات وللحياة على كوكب الأرض.