شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية stc في النمو والتوسع تثمر صفقة استحواذ بقيمة 158 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمراراً لاستراتيجية مجموعة stc في النمو والخدمات الرقمية وبعد النجاح الذي تحقق في اكتتاب شركة stc سلوشنز، أعلنت stc «سلوشنز» عن عزمها الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة، من خلال توقيع سلوشنز عرضاً ملزماً مع شركة إنيرجيا تكنولوجيز للاستحواذ على نسبة 89.49 % من شركة جيزة للأنظمة ش.م.م التي تملكها إنيرجيا تكنولوجيز، كما ستستحوذ solutions by stc على 34 % من الحصة المملوكة لشركة جيزة للأنظمة (ش.م.م) في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة بقيمة إجمالية تصل إلى 158 مليون دولار.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تمكن solutions by stc من التوسع في الأسواق العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية الشركة ومجموعة stc، وتعد الخطوة الأولى من نوعها لـ سلوشنز لتعزيز مكانتها داخل وخارج المملكة كرائد التحول الرقمي من خلال استثماراتها الدولية. كما يعتبر هذا الاستحواذ امتداداً لخطط سلوشنز في خلق التوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة، بهدف تلبية احتياجات عملائها في القطاعين العام والخاص.

وتأتي خطوة الاستحواذ على شركة «جيزة للأنظمة» ضمن الخطط التوسعية لمجموعة stc للاستمرار بريادة التحول الرقمي في المملكة، والذي يشهد قفزات ضخمة ونوعية في ظل رؤية ٢٠٣٠ والتي تضع التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لتحقيقها، حيث تلعب سلوشنز دوراً ريادياً في تمكين التحول الرقمي والمساهمة في رسم المستقبل الرقمي الجديد في المملكة، من خلال تقديم الحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة كالذراع التقني لمجموعة stc.

ويمثّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية للتوسع الخارجي وبمثابة فرصةً لترسيخ وتعزيز مكانة المملكة وقوة قطاعها للاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لريادة مجموعة stc.

وتعتبر شركة «جيزة للأنظمة» رائدةً في تقنية المعلومات وتقديم العديد من الحلول التقنية وبخبرة تجاوزت الأربعين عاماً، حيث تطورت لتصبح قوة إقليمية في تمكين التحول الرقمي وتكامل الأنظمة والتقنيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وذلك من خلال مكاتبها في كل من المملكة، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية وقاعدة عملائها الواسعة في أكثر من 25 بلدا.