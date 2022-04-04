شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار زيادة فى صادرات مصر من الكهرباء خلال 12 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية بنهاية عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو 71 مليون و384 ألف دولار في الفترة من "يناير – ديسمبر" عام 2021، بينما كانت 63 مليون و932 ألف دولار في العام المناظر له 2020، بزيادة بلغت نحو 7 ملايين و452 ألف دولار.

وتعمل الدولة في الوقت الحالي على تعزيز القيمة الاقتصادية للطاقة الكهربائية المنتجة في مصر، وذلك بعد المؤشرات الجيدة التي حققها القطاع في السنوات الأخيرة وعلى رأسها فائض الإنتاج الكهربي، حيث ترتبط مصر حاليا باتفاقيات لتوريد الكهرباء إلى الأردن، ومن المتوقع امتداد شبكة الربط الكهربائي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تباين صادرات مصر من الطاقة الكهربائية على مدار العام، حيث سجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعا طفيفا في شهر نوفمبر الماضي وبلغت نحو 2 مليون و843 ألف دولار، بينما كانت نحو 2 مليون و239 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 604 ألف دولار.

وحققت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من عام 2020، مقابل نفس الفترة من العام السابق له 2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الطاقة الكهربائية نحو 18 مليون و966 ألف دولار في الفترة "أكتوبر- ديسمبر" من عام 2020، مقابل 3 ملايين و318 ألف دولار خلال نفس الربع من عام 2019، بزيادة بلغت 15 مليون و828 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صادرات شهر أكتوبر الماضي، وبلغت قيمتها 7 ملايين و120 ألف دولار، مقابل 917 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 6 ملايين و203 ألف دولار، يليها صادرات شهر نوفمبر الماضي، وبلغت قيمتها 2 مليون و240 ألف دولار، بينما كانت 845 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و395 ألف دولار.