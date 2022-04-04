شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 4-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 4-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي بقيمة 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 739.273 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية-دومتي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، أم بي للهندسة. إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية-دومتي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 147 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي بقيمة 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 739.273 مليار جنيه. البورصة تربح 147 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي بقيمة 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 739.273 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 189.5 مليون ورقة مالية بقيمة 907.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.47%، والعرب على 13.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.5 مليون جنيه، 173.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 146.7 مليون جنيه، 62.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 14014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4555 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2944 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1171 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 91 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.43%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 14.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.01%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 4.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.24%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 5.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.10%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.090 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.26%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.90%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 18.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.59%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 9.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.23%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.22%.